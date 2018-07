Vacances et gastronomie : ce qu'il faut goûter une fois dans le sud de la France…

Même si la montagne gagne des adeptes, la plage reste la priorité des vacanciers estivaux : 45 % des Français, privilégient le littoral, selon un récent sondage BVA. Cela tombe bien puisque, selon la presse spécialisée, le Sud-Est est l’une des régions comptant parmi les plus beaux campings de France, avec une mention spéciale pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Que ce soit à Volonne, en plein cœur de la Provence, à Cassis, à deux pas des Calanques ou encore à Bormes-les-Mimosas, Fréjus, Ramatuelle ou Saint-Raphaël, les campings 5 étoiles garantissent une vie en plein air dans un environnement préservé avec, parfois, un accès direct à la plage.





Les belles soirées d’été donnent envie de sortir et de profiter des tables locales que l’on peut déguster avec certains vins locaux comme le muscat de Beaumes-de-Venise et les grands rosés locaux, dont le Château Margüi, le château Ferry-Lacombe et l’excellent château de Pibarnon.