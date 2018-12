Vacances et gastronomie : ce qu'il faut goûter une fois à la montagne

Moins connue que la fondue, la soupe aux cailloux est pourtant l’expression directe du génie paysan. Composée avec des légumes (chou vert, pommes de terre, navets…) et rehaussée de lard fumé et de beurre, la préparation n’est complète que si l’on ajoute deux galets dans le potage. Ceux-ci ne sont pas là pour apporter du goût, mais pour broyer les légumes puisque, avec l’ébullition, ils se mettent à bouger et à laminer progressivement les légumes. Une fois salée et poivrée, on peut servir ce potage avec des croûtons aillés et du Beaufort râpé pour élever directement les papilles au septième ciel !