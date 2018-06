VIDÉO - Et si on s'envolait le temps d'un week-end pour New York ?

Pour notre 100ème "Week-end à", nous avons décidé de vous emmener à New York. De la statue de la Liberté à Central Park, et des visites de musées aux pizzas... tout est gratuit, ou presque. Pour l’hébergement, rien de tel qu'un camping à la belle étoile avec vue imprenable sur les gratte-ciels et le monument emblématique de la ville. Vous pourrez faire de belles ballades sans dépenser un seul centime. Découvrez les bons plans pour un week-end à New York.