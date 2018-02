Des envies de JO ? Six activités pour jouer les champions pendant les vacances

Et si vous voulez suivre les JO au plus près des champions, vous pouvez aussi le faire en compagnie de leur famille ! Ainsi Marcel, le papa de Simon et Martin Fourcade, organise des pauses gourmandes à l’Auberge de la glisse à Villard-de-Lans. Au départ du domaine nordique de Bois-Barbu, vous pourrez suivre notamment les courses de notre nouveau champion olympique de poursuite et de son aîné de 12h à 17h. Et en soirée, une piste de ski de fond sera éclairée et en libre accès.





A Saint-Dizier-du-Moucherotte, village du fondeur Maurice Manificat, les vendredi 16 février (6h45) et dimanche 18 février (6h45) à la salle des fêtes, venez soutenir l’enfant du pays en quête de médaille olympique.