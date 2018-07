Vacances : les bienfaits de la gym à la plage

Entre le bruit des vagues et des mouettes ou l'odeur des vestiaires, les vacanciers préfèrent travailler leur souplesse avec la mer à perte de vue au lieu de faire du sport en salles. A Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, faire travailler son corps est possible à tout âge et au rythme de chacun. Ils sont nombreux à faire de la gym une ou trois fois par semaine, sous l'œil admiratif de quelques spectateurs. Pour conjuguer effort et réconfort, plusieurs municipalités du littoral proposeront notamment des activités sportives à la plage cet été.



