Choisir l’agritourisme : idéal pour se connecter avec la nature et le terroir

Si comme l’écrit Garcia Lorca, la terre est le probable paradis perdu, l’agritourisme permet de le retrouver. Hébergement à la ferme, visite, loisirs, sport équestre, restauration, sieste dans un hamac : rien de tel que la campagne pour échapper à la masse compacte des touristes agglutinés en bord de mer et à la pollution des villes !





Née à la fin du XIXe siècle, dans la région du Tyrol en Autriche, ce tourisme alternatif permettant aux urbains de découvrir la spécificité du milieu agricole a eu du mal à s’imposer en France. Aujourd’hui, sensibilité écologique aidant, il a le vent en poupe. Parmi les 31.000 chambres d’hôte recensées en France, plusieurs milliers sont aménagées dans des fermes en activité.





Pour trouver, les bonnes adresses, on peut se fier aux sites internet de Bienvenue à la ferme et Accueil paysan. En 2018, le premier regroupe environ 8000 exploitants qui proposent des chambres d’hôte, des gîtes, mais aussi des campings et des emplacements de camping-car. Des séjours verts pour les enfants sont aussi au programme (gîtes collectifs). Le second est une association qui a mis en place un accueil touristique, pédagogique et social afin de renforcer les liens entre citadins et ruraux. Pour rejoindre Accueil paysan, les agriculteurs doivent signer une charte éthique. Sur son site, l’association propose des hébergements, notamment dans le Nord et dans le Sud-est de la France, mais aussi à l’étranger.