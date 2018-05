Costa Brava et Pyrénées de Gérone : une destination culturelle indispensable

Partir sur la Costa Brava est synonyme pour beaucoup de Français de vacances au bord de la mer, à profiter du farniente et buller sur une plage. Mais la région offre beaucoup plus que ça. Les destinations culturelles de la région Costa Brava et Pyrénées de Gérone sont nombreuses et vous ouvrent leurs portes toute l’année. Voici quelques suggestions pour bien commencer.