Valberg : des enfants profitent d'une colonie de ski avant la rentrée

L'école des neiges de Valberg, dans les Alpes-Maritimes, accueille des enfants pour leur apprendre principalement à faire du ski mais aussi à vivre en société lors d'évènements qu'ils aiment appeler "colonie de ski". Pour 450 euros par enfant, c'est l'occasion de se détacher des parents et de vivre une expérience communautaire dans une bonne ambiance. La discipline n'est pas laissée de côté, mais les enfants sont satisfaits par cette formule qui n'est pas si différente des colonies de vacances. Certains ont pris leurs premiers cours de ski à cette occasion, quatre jours ont suffi pour observer de gros progrès.



