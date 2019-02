Vendée : les petits matelots profitent du beau temps

Quelques vérifications avant de larguer les amarres et les moussaillons sont prêts à naviguer. Avec une météo favorable, les petits matelots des Sables-d'Olonne, en Vendée, ont décidé de profiter du beau temps. Sur leur bateau à voile, chacun essaie d'avoir la bonne technique de navigation. D'ici un à deux ans, ils pourront enfin prendre le large.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.