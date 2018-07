Vertige dans le Vercors

Une ligne qui mesure à peine trois centièmes de largeur a été installée entre les parois rocheuses du Vercors. Des funambules partent à l'assaut des falaises, à 350 mètres au-dessus du sol. Une pratique qui nécessite une ténacité à toute épreuve et un sens d'équilibre hors pair. La chute est inévitable pour les moins expérimentés.



