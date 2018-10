"Animal expo", le salon qui a du chien et qui amuse les enfants

Le plus grand salon français des animaux de compagnie se tient le week-end des 6 et 7 octobre au Parc floral de Paris, avec 50.000 visiteurs attendus pour voir les 10.000 animaux exposés. En plus des chats et des chiens, s'y trouvent les NAC (nouveaux animaux de compagnie) comme l'iguane aussi appelé dragon barbu, un animal très calme qui s'adapte bien à la famille.