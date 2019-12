Art urbain : les collages s'affichent en ville

LE WE 20H

Le collage est une autre façon d'agir. Minis, grands formats, décoratifs, poétiques, menaçants... Ces papiers directement collés sur les murs ont envahi les villes de l'Hexagone. Sur le principe, cet art est illégal, mais semble être toléré parce qu'il est sans doute bien plus éphémère qu'un graffiti. Découvrez quelques œuvres de cette forme de street art dans les quartiers de Paris.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.