Carmen joué par les musiciens de l’opéra de Nice … mais chacun chez eux

Carmen de Georges Bizet est l'un des opéras les plus célèbres du monde. Il nécessite en principe la présence d'au moins 100 musiciens et choristes. Trente-quatre musiciens de l'orchestre philharmonique de Nice ont trouvé la solution pour le jouer en ces temps de confinement. Ils ont chacun enregistré leur partition. Toutes les vidéos ont été ensuite assemblées.



