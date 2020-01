Casinos : les flambeurs sous surveillance

Bonheur, santé et argent, ce sont en général les voeux que l'on souhaite au moment de la nouvelle année. Et certains forcent un peu le destin au casino. Plus de deux cents mille de nos compatriotes seraient dépendants aux jeux. Un million de personnes fréquentent par exemple, celui de Toulouse. Et dans la Ville rose, les flambeurs sont sous surveillance.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.