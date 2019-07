VIDÉO - Comme Franky Zapata, on a testé le Flyboard

Nous n'allons pas vous le cacher, les premiers envols paraissent compliqués mais nous nous acclimatons assez rapidement à la machine et là c'est un véritable régal ! L'adrénaline est bien présente, nous avons l'impression de nous sentir tel Iron Man dans le ciel. Avec ce sentiment de voler...





Si les sensations qu'on ressent valent le détour, sachez que l'expérience est éprouvante. Physiquement, il faut rester les jambes tendues pour se maintenir et on est forcément un peu crispé . Nous, on a adoré mais le lendemain après les quelques chutes (et quelques plats) à plusieurs mètres de hauteur, nous avions de sacrés courbatures et une petite collection de bleus.