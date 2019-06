VIDÉO - Comment passer un week-end pas cher à New York ? Découvrez nos astuces !

Côté restauration, on peut acheter à New York des parts de pizza gigantesque, des hot-dogs ou même des bretzels pour un euro. Pas le plus équilibré mais bon... Les équipes de TF1 se sont ainsi rendues dans un restaurant offrant une pizza pour tout achat de boisson. Beaucoup d'établissements proposent ce type de formule dans la ville.





Pour être hébergé par cher, un bon plan imbattable : le camping. Il n'y en a qu'un à New York, situé au cœur d'une superbe marina avec vue sur les gratte-ciels et la statue de la Liberté. Une nuit n'y coûte que 54 euros, et vous n'êtes qu'à 20 minutes de Manhattan avec les transports en commun.





Vous pouvez aussi bien sûr faire de nombreuses ballades sans débourser un centime (à noter que les calèches de Central Park sont à proscrire si vous ne voulez pas exploser votre budget, elles coûtent 150 dollars de l'heure), des néons de Times Square la nuit au panorama du pont de Brooklyn le jour.