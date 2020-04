Confinement : ces défis lancés sur Internet pour tromper l'ennui

Le fait de s'ennuyer et d'avoir du temps libre chez soi peut stimuler la créativité. Certains musées l'ont bien compris et ont lancé des défis aux amateurs d'art. D'autres ont décidé d'ouvrir les fenêtres de leur imagination. Ils prennent des photos, font des créations pour leurs animaux de compagnie, ou encore reproduisent leurs photos de voyage ou des tableaux célèbres.



