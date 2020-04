Confinement : les comédiens s'investissent pour divertir les spectateurs

Les comédiens fourmillent d'idées en cette période de confinement. Certains dévoilent leur intimité avec humour sur la toute nouvelle chaîne Internet de La Comédie-Française. En un peu plus d'un mois, la Web TV a déjà séduit 50 000 personnes. Et pour garder le lien avec le public via leur site, d'autres proposent des lectures gratuites de textes choisis par les comédiens, sur téléphone. Une expérience théâtrale hors normes et pleine de sens, tant pour les spectateurs que pour les acteurs.



