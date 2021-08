Dans la peau d'une balle

Trois, deux, un.. c'est parti ! D'un pied à l'autre, dans les airs ou de raquette en raquette... je suis au cœur des échanges. Tous les après-midis, je joue aux raquettes plus d'une heure avec Joris et Elodie. Le ballon de plage, contrairement à moi, ne côtoie que des artistes : les rois des têtes et des retournés acrobatiques. Quand on joue avec lui, on se sent pousser des ailes. Pour ceux qui préfèrent les jeux de main, le ballon de beach-volley adore voler au-dessus du filet. Les gens le smashent et il passe de main en main dans chaque équipe. Les joueurs peuvent être aussi nombreux qu'ils le veulent.