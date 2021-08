Plus qu'un parc à thème, le Puy du Fou est une aventure qui unit depuis 40 ans une communauté de Vendéens, les Puyfolais. Il a rouvert ses portes au prix d'un gros investissement financier et humain pour s'adapter à l'après-coronavirus. Avec plus de deux millions d'entrées chaque année, c'est le deuxième parc le plus visité de l'Hexagone, derrière Disneyland. Pas de manèges à sensations, mais quatorze spectacles historiques et hauts en couleur. Aujourd'hui, les enfants qui ont grandi avec ce parc et ces spectacles grandioses ont pris la relève. Emelyne, Benjamin, Christophe et son fils Simon, ainsi que la famille Poiron nous emmènent dans les coulisses du Puy du Fou.