De l'art jusque dans vos toilettes

Un artiste a fabriqué un objet du quotidien auquel les designers s'intéressent peu alors qu'on y passe plus de trois ans de notre vie. Pour ce faire, il a pris des crayons de couleur, les a découpés en plusieurs morceaux de même taille pour ensuite les assembler dans une forme particulière avant de faire couler de la résine dessus. Le tout pour obtenir un abattant de toilette. Avec ses créations très originales, Heath Knuckles cumule plus de 150 000 fans sur Instagram. Un jeune entrepreneur français a eu l'idée de collaborer avec lui ainsi que d'autres artistes pour créer une sorte de galerie d'art à Paris. Des abattants de toilettes ultra artistiques y sont exposés.



Ce samedi 21 décembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir des abattants de toilettes artistiques et très originales. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.