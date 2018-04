VIDÉO – De la Paz à Sucre, en passant par le lac Titicaca, découvrez de la Bolivie avec les yeux de Tiffany et Joris

EVASION – Cette semaine, pour ce nouveau numéro de Globetrotters, nous embarquons avec Tiffany et Joris, un couple passionné de voyage, qui nous font découvrir une toute nouvelle destination. Envie d’évasion ? Vous êtes au bon endroit ! Venez admirer les reliefs grandioses boliviens ou encore l’immensité du désert de sel, de loin le plus grand au monde. Et tout ça en vidéo !