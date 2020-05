Déconfinement : les activités de plein air font leur retour

Ce week-end de l'Ascension a signé le retour des activités de plein air. Dans le col de la Schlucht (Haut-Rhin), Laurent Cahon, accompagnateur en montagne, a pu reprendre ses rendez-vous avec des randonneurs. Ces derniers sont venus contempler des horizons plus larges et s'adonner à la tyrolienne ainsi qu'à la luge d'été. Tous les niveaux peuvent trouver leur compte dans cette montagne. Pour le directeur de la station, ce redémarrage est une première étape importante.



