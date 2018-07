VIDÉO – Découverte du Pérou avec notre Globetrotteuse Chloé !

Le canyon de Colca, mondialement connu, autrefois considéré comme le plus profond du monde, avec une profondeur de 3400 mètres. Il se situe au nord de la ville d’Arequipa. Chloé a pu y admirer des condors en plein vol. Le condor des Andes, symbole national du Pérou, est le plus impressionnant de son espèce, avec ses 3,70 mètres d’envergures. On le trouve principalement dans des zones rocailleuses, à des altitudes très élevées, entre 3000 et 5000 mètres.