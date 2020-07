"Emmenez-Moi" : à la découverte de la pole dance, la nouvelle tendance

La pole dance cartonne depuis quelques mois, notamment au cinéma. Certains films comme "Forte" avec Melha Bedia et Valérie Lemercier, sortie sur les plateformes pendant le confinement, et "Divorce Club" de Michaël Youn en sont des exemples. Derrière ce succès fulgurant, il y a Claire Francisci, la prof de pole dance des stars. Elle a fondé Pole Spirit Paris et Hélène Mannarino est allée à sa rencontre. L'occasion pour cette dernière de s'essayer à cette discipline sportive et artistique.



