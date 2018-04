Et si vous traversiez la Corse en vélo électrique ?

Quand on parle de la Corse, on imagine tout de suite des routes escarpées et des pentes parmi les plus raides du pays. Désormais, il est possible de la parcourir à coups de pédale et sans effort avec le vélo électrique. Plus qu'un mode de transport, l'appareil représente le meilleur moyen de préserver l'île de beauté et ses grands espaces à l'équilibre fragile.