"Flight simulator" : piloter un avion dans son salon

Inventé en 1982, "Flight simulator" est devenu depuis l'un des simulateurs de vol les plus populaires au monde. Dans sa dernière version, une intelligence artificielle a emmagasiné des images satellites, des photos de cockpit et des paysages pour les retranscrire dans le jeu. Ainsi, ce jeu contient 2 pétaoctets de données, permettant de survoler les villes du monde entier à travers un ordinateur.



