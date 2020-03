Football version confinement : un nouveau challenge inonde les réseaux sociaux

Les nouvelles technologies sont notre talon d'Achille, mais elles sont aussi notre principal lien avec les autres et avec le monde extérieur. Par exemple, que faire en temps de confinement quand on est passionné de football et qu'on appartient à une équipe qui veut continuer à s'entraîner ? On se lance tout simplement un défi sur les réseaux sociaux.



