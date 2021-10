Halloween au parc Astérix

Faire peur, c'est comme faire rire. Pour que cela marche à chaque fois, il faut du travail et une mécanique rigoureuse. C'est cette organisation que vous allez découvrir dans les coulisses du plus Gaulois des parcs d'attractions. Ainsi, dans une obscurité totale, des personnes y découvrent certaines de leurs terreurs enfouies. C'est ce que la direction du parc Astérix souhaite pendant la très particulière période d'Halloween.

En coulisses, 300 intermittents, maquilleurs, artistes cascadeurs et danseurs s'activent. Pour semer la terreur, ils participent à une organisation que rien ne doit enrailler. Nous sommes allés à leur rencontre. Alors comment terrifier les clients en quête de sensations fortes au point de provoquer des malaises et des crises de larmes et des cauchemars chez les plus sensibles ?