VIDÉO - J'ai testé le chien de traîneaux (et réalisé un rêve d'enfant)

"Si vous êtes deux avec moi derrière, ce n'est pas pour vous vexer mais je pense qu'il va falloir au moins neuf chiens", nous lance d'emblée Pierre. On pourrait certes prendre la mouche, mais tout est oublié quand on nous présente notre attelage : Inou, Hélios, Expresso, Athéna, Gatsby, Galaxie, Borée, Skoll et, en tête, Gallia. Plus de mâles que de femelle, remarque-t-on, mais "ce n'est pas une règle", répond notre musher. "D'ailleurs, je choisis souvent une femelle comme meneuse. Elles sont plus malignes, elles écoutent mieux, sont plus sages et plus propres, un peu comme chez les humains finalement", explique-t-il en riant.





Des chiens de traîneaux qui sont pour la plupart des huskies de Sibérie, mais qui peuvent aussi venir du Groenland ou d'Alaska. Ils disposent d'une très bonne condition physique puisqu'ils doivent maintenir leur cadence sur de très longues distances. On pourrait se dire que ces efforts sont pénibles pour ces animaux, mais à les y regarder de près, c'est tout le contraire. A l'origine, ce sont ce sont en effet des chiens de chasse, qui aiment courir par nature. "Ils vivent pour la course. On est dans le bien-être de l'animal parce qu'on répond vraiment à leurs besoins intrinsèques", nous confirmera un peu plus tard le vétérinaire Alexandre Bouvier.