"L'Agneau mystique", le tableau des frères van Eyck restauré

Au XVe Siècle, Jan van Eyck et son frère Hubert ont révolutionné la peinture occidentale. Deux peintres flamands considérés comme les inventeurs du portrait moderne et dont l'une des pièces maîtresses vient tout juste d'être restaurée. "L'Agneau mystique" retrouve en effet la Cathédrale Saint-Bavon à Gand (Belgique). Et pour la première fois depuis des siècles, le retable révolutionnaire s'expose exactement comme il avait été conçu et peint en 1432.