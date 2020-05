L'Hexagone comme vous ne l'avez jamais vu

En cette période de déconfinement, il est difficile de partir en vacances à cause des restrictions au niveau des frontières. Malgré cela, il existe des bons plans dans tous le pays pour un séjour en famille ou entre amis. Le site www.unlitaupre.fr, par exemple, propose de réserver des nuits dans des fermes, au beau milieu des champs et des animaux. Les fans de roadtrip, de leur côté, peuvent louer un van et acheter une tente à toit capable d'accueillir jusqu'à deux adultes et trois enfants. Et enfin, ceux qui aiment la nature sont invités à découvrir le "Colorado provençal". Dans cet endroit, on peut se balader à pied, à cheval ou en vélo.



Ce dimanche 17 mai 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir les bons plans vacances après le déconfinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/05/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.