VIDÉO – L’Irlande, le temps d’un week-end avec Juliette !

Commençons notre escapade irlandaise dans la capitale, Dublin. Peuplée d’environ 600.000 habitants, et située sur la côte Est du pays, elle regorge de monuments historiques et de divers grands parcs. O’Connell Bridge est un des nombreux ponts reliant les deux rives de la capitale. Il enjambe la rivière Liffey. Il date de 1791, mais a été reconstruit et élargi de 1877 à 1880.