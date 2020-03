La pole dance se démocratise de plus en plus en France

La pole dance était associée au monde de la nuit. Mais depuis quelques années, elle séduit des femmes de tous horizons et des hommes pour sa sensualité et son exigence physique. Preuve de sa démocratisation, cette discipline sportive enseignée dans environ 230 écoles est au cœur du film "Forte" qui sort en salles le 18 mars prochain.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.