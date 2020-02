Le ski freestyle, une discipline qui a la cote

Il y a 40 ans, le ski freestyle était tout autre chose. Mais, grâce au matériel et aux cours de plus en plus spécialisés, cette discipline a évolué. Et depuis son entrée aux Jeux Olympiques il y a cinq ans, celle-ci a gagné en popularité. Dans le snowpark des Orres (Hautes-Alpes), on apprend les bases du freestyle dès le plus jeune âge. Par contre, avant d'être freestyler, il faut tout d'abord être un bon skieur, à l'aise sur tout type de pistes.



