Les BD de coeur de la matinale

Une des héroïnes qui ont bercé les après-midi de beaucoup d'enfants, c'est la Princesse Sarah. Accompagnée de Lucille, Sailor Moon ou encore de Jeanne et Serge, c'est dans le livre "Les héroïnes de notre enfance" aux Editions Huginn & Muninn que Sabrina Ghilardi revient sur les figures féminines. C'est une sorte de dictionnaire qui met en avant le côté femme forte, indépendante et maîtresse de leur destin. Puis, il a la BD intitulée "Si je reviens un jour..." de Stéphanie Trouillard qui narre une page noire de l'histoire du pays. Et enfin, la touche de gaieté, "Jarry et ses enfants" Ed. Michel Lafon, raconte les difficultés que connaissent les parents.



Ce dimanche 15 novembre 2020, David Verhaeghe, dans sa chronique "L'instant culture", nous guide dans la sélection de BD à lire durant le confinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 15/11/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.