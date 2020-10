Les livres coup de cœur de la Matinale

Pendant le confinement, les Français ont beaucoup lu et continuent de le faire. Ce matin, focus sur les livres qui font fureur actuellement. Dans la catégorie bien-être et développement personnel, on retrouve "La sagesse du dimanche" d'Oprah Winfrey. Un livre philosophique, spirituel et inspirant qui pousse les lecteurs à adopter une attitude combative et surtout à reprendre confiance en soi. Dans la catégorie roman, Rachid Benzine nous propose "Dans les yeux du ciel" qui raconte l'histoire de Nour, une prostituée qui interpelle le monde. La scène se déroule en 2010 lors du Printemps arabe. Un récit puissant et politique qui amène à se poser des questions fondamentales sur la vie et la société. Enfin, retrouvez "Les triplés au mariage", une BD rigolote et ludique aussi bien pour les enfants que pour les plus grands.



Ce dimanche 11 octobre 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous présente ses livres coup de cœur. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du11/10/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.