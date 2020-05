"Ma nouvelle vie" : Nicolas, parapentiste, peut de nouveau voler

Dans la suite de notre série sur la nouvelle vie d'une quinzaine de Français, confinés et déconfinés, nous retrouvons Nicolas. Ce jeune scientifique a pu renouer avec sa passion pour le parapente. Au cours de son vol, il a effectué des relevés de pollution dans le ciel des Alpes à l'aide d'un capteur. Et sur terre, il profite à nouveau de sa vallée du Grésivaudan.



