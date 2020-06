Miss France : dans les coulisses de la tournée et de sélections locales

Le 14 décembre 2019, l'élection de Clémence Botino annonçait une année de déplacements et de représentations incessants, mais la Miss France 2020 a eu peu d'occasions de mettre son écharpe ces derniers mois. Aujourd'hui encore, l'annulation des foires et des festivals pèse sur son mandat. Son agenda se remplit timidement avec des élections de miss locales. Nous sommes allés dans les coulisses d’une tournée Miss France qui reprend et des concours de présélection qui ont pris une drôle de tournure depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Alors, comment le rêve continue-t-il ?



