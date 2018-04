Comment bien occuper ses enfants pendant les vacances ?

Ensuite, vous pouvez également vous adonner à des ateliers créatifs avec lui à la maison, comme la réalisation des savons surprises, dont nous vous parlons ICI. Vous êtes en panne d'idées ? Pas de problème, vous pouvez aussi vous faire livrer des box qui font le travail d'imagination à votre place : ICI, nous vous avons sélectionné 6 box qui devraient ravir vos enfants.





Mais sachez qu'un autre type d'activité prend de l'ampleur : l'ennui, tout simplement. Non, ne souriez pas : dans une société où l'on sollicite de plus en plus les enfants, de plus en plus de parents décident de revenir à des fondamentaux avec leur progéniture. Il ne s'agit pas de laisser votre enfant tout l'après-midi dans sa chambre, une tablette à la main. Non, l'ennui parfait, ça n'est pas ça. Il s'agit plutôt de laisser votre enfant trouver par lui même des activités qui l'épanouissent, sans avoir recours à aucun écran. Une étude récente britannique l'a prouvé : l'ennui développe l'imaginaire et la créativité !