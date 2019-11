Prison des Baumettes : les derniers visiteurs

LE WE 20H

Sa silhouette, sa triste réputation... La prison des Baumettes fait partie de l'histoire de Marseille. Pourtant, elle va bientôt disparaître. Quand il a été décidé de la fermer et de la détruire, l'administration pénitentiaire a proposé des visites aux habitants. Visites à guichets fermés, dont les dernières ont eu lieu ce samedi.



