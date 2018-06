VIDÉO : À la découverte des paysages péruviens avec Olivia et Héloïse

AVENTURE – Nous retrouvons cette semaine notre duo de globetrotteuses, Olivia et Héloïse, pour clôturer leur roadtrip en Amérique du Sud. Souvenez-vous, notre binôme hors-pair, à l’initiative du projet "We Wheel Rock You", nous avait déjà emmenés, avec elles, au Chili et en Argentine. De nombreuses destinations et anecdotes, et le tout en vidéo ! Cap sur le Pérou !