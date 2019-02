VIDÉO - "Une symbiose entre l'Homme et l'animal" : plongée au cœur des Championnats du monde de traîneau à chiens

"Il y a une relation extrêmement proche, intime, entre l'animal et son musher. C'est de l'ordre de la symbiose", confirme à LCI Alexandre Blavier, vétérinaire et responsable de la communication scientifique chez Royal Canin, partenaire de l'événement. "C'est ce qui fait aussi que le chien prend du plaisir dans ce sport : il reste un animal sociable, qui a besoin de l'homme et qui ne peut pas se défaire de lui. Il adore courir par nature, et il court aussi parce qu'il a une relation fusionnelle avec son musher". Mais la relation ne s'arrête pas là : il y a également une réelle entraide entre les chiens des attelages. "On le voit, ils communiquent entre eux. Même le premier de tête, quand il y a douze animaux, sait ce qu'il se passe sur la 6eme ligne. Si un chien a une boiterie dans l'attelage, les autres le perçoivent et on voit que tout l'attelage va ralentir".





La performance, en tout cas, est réelle, et demande une vraie préparation, ces chiens étant de véritables "sportifs de haut-niveau", aux "pouvoirs exceptionnels". Pour y parvenir, il faut commencer à les préparer dès le mois d'août, et crescendo, afin d'arriver, le jour de la compétition, "avec le maximum de performances". Et au-delà de la préparation physique compte également l'aspect nutritionnel : "Des études scientifiques ont notamment montré que les matières grasses permettent d'augmenter les performances physiques de ces chiens jusqu'a 50%". Et il vaut mieux être d'attaque : certains attelages montent jusqu'à 30 km/h et doivent parcourir jusqu'à 42 km.