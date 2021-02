Virtuel et gratuit : le plus grand musée du monde

Il suffit de peu de choses, un canapé confortable, un accès Internet et vous y êtes. Accrochés au mur de cet hôtel particulier, 75 œuvres offrent un panorama ultra documenté sur celui qui symbolise tour à tour la chasse chez les Égyptiens ou tout petit dans les Noces de Cana de Véronèse. "Son côté joueur, diabolique, infidèle et sournois. Pendant le confinement, il y a eu près d'un million de personnes qui ont visité cette exposition. Il a été le seul musée de France ouvert", révèle Jean Vergès, cofondateur et directeur général de l'UMA (Universal museum of art).