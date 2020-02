Vivre dans un dessin animé

Parents ou enfants, ils sont fans de la Reine des Neiges, le personnage de Disney qui revient dans un deuxième opus. Communautés sur le net, spectacles et fabrications de costumes, cartes d’adhérents à Disneyland... Ils y consacrent l’essentiel de leur temps et de leur argent. Plongée dans un univers régressif et déroutant.



