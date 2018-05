Votre histoire : à la rencontre de Daniel, un retraité habitant à Bonnac-la-Côte

Dans cette nouvelle édition de "Votre histoire", nous nous sommes rendus à Bonnac-la-Côte à la rencontre de Daniel, un retraité aux multiples passions. Ayant travaillé dans la mécanique de haute précision, il est fasciné par les voitures. Outre ce domaine, l'homme passe également du temps à bricoler. Une activité qui lui a permis de fabriquer lui-même plusieurs pièces de ferronnerie pour sa maison. Et pour se détendre, Daniel aime s'occuper de son jardin. Plus de détails en images.



