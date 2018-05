VIDÉO – Cap sur les merveilles du Chili en compagnie de Kévin

Bordé par l’océan Pacifique sur 6000 kilomètres de long, le Chili est réputé pour ses paysages à relief. Sa capitale Santiago est d’ailleurs située dans une vallée entre la Cordillère des Andes et celle de la Costa. Kévin et son ami Anthony, tous deux très sportifs, sont partis explorer ces lieux reculés qui font toute la richesse du Chili ; avec comme objectif final, l’île de Chiloé, située à près de 1200 km au sud de Santiago. C’est au volant de leur 4x4, qu’ils sont partis à la rencontre du pays et de ses habitants. On vous montre leur roadtrip en vidéo !





> Vous avez prévu ou revenez d’un voyage quelque part dans le monde, vous voulez partager avec nous vos coups de cœur. Contactez-nous sur : globetrotters@tf1.fr