VIDÉO – A la découverte de nouvelles richesses de la Bolivie et du Pérou en compagnie de Théo

Après le Chili et l’Argentine en compagnie de Héloïse et Olivia et le Pérou et la Bolivie avec Tiffany et Joris, c’est au tour de Théo, 24 ans, de nous faire découvrir quelques pépites en Amérique du Sud. Nous restons donc en Bolivie et au Pérou, où notre globetrotter originaire de Nantes a réalisé un road-trip d’un mois avec des amis. Ces pays, dotés d’une richesse naturelle et culturelle, nous fascinent encore par leurs paysages incroyables. C’est donc à travers des images aériennes que nous vous laissons découvrir la belle aventure de Théo et ses partenaires !





> Vous avez prévu ou revenez d’un voyage quelque part dans le monde, vous voulez partager avec nous vos coups de cœur. Contactez-nous sur : globetrotters@tf1.fr