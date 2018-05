VIDÉO – A la découverte du Pérou, berceau de la civilisation inca, en compagnie de Tiffany et Joris

Après avoir découvert l’isle del Sol (l’île du Soleil), pendant leur escapade en Bolivie, Tiffany et Joris ont pris le temps de découvrir le lac Titicaca. Il est l’un des plus grands lacs d’Amérique du Sud, et culmine à plus de 3800 mètres d’altitude. Il est aussi réputé pour abriter une grande variété de faune et de flore rares et préservées. Selon la légende, le plus haut lac d’altitude navigable au monde serait le berceau de la civilisation inca.