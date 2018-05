A la fois discrète et surprenante, Amiens est une ville qui regorge de trésors. Sa cathédrale en fait partie. Véritable joyau de l'art gothique, celle-ci fut la plus vaste d'Europe au moyen-âge. Jules Vernes y a également vécu pendant longtemps avec son épouse. Pour 7,50 euros, on peut visiter la maison de ce géant de la littérature. Côté gastronomique, la ficelle picarde est la spécialité de la ville. Une crêpe au jambon et aux champignons avec de la crème fraîche. Découvrez les bons plans pour un week-end à Amiens.



